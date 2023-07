'Cancelado no Sudeste', ator Rafael Cardoso é visto com a ex em Campo Grande

Após ser acusado de traição e homofobia no Sudeste, o ator Rafael Cardoso, de 37 anos, está em Campo Grande (MS), onde na 3ª feira (25.jul.23), foi fotografado tomando café com a ex-namorada,Vivian Linhares, de 24 anos.

O global teria pedido "uma chipa de alho com café" numa cafeteria na Rua Rio Grande do Sul, no Centro, Capital sul-mato-grossense.

A presença do astro das novelas das Globo levou o perfil do estabelecimento a publicar a foto de Rafael com a ex nas redes, o que imediatamente alimentou rumores de que Rafael e Vivian possam ter relatado seu relacionamento, que chegou ao fim em março deste ano.

Os dois ficaram juntos por menos de dois meses e engataram o romance logo depois que Rafael Cardoso anunciou que seu casamento com Mari Bridi havia chegado ao fim, em dezembro de 2022.

O ator surge com a ex numa cafeteria campo-grandense, logo após se envolver em uma série de polêmicas envolvendo o nome de Rafael Cardoso virem à tona.

No final de junho, por exemplo, Rafael compartilhou um post homofóbico feito pelo ex-BBB Nego Di sobre as roupas de João Guilherme. O filho do cantor sertanejo Leonardo usou um cropped na Semana de Moda de Paris e foi atacado gratuitamente por Nego Di com o seguinte comentário: "Que pouca vergonha, que fiasco. Vamos ser sinceros, não precisa de toda essa alegoria, essa perfumaria pra dar o r*abo. O cara quando bota esse tipo de look, está com a placa atrás escrita: 'enfie'", atacou o ex-BBB derrotado, cometendo claro crime de homofobia.

Ao compartilhar o post de Di, Rafael concordou com a opinião dele e escreveu: “Bah, Negão, estou contigo!”.

Igor Rickli, grande amigo de Rafael Cardoso, fez questão de defender João Guilherme, usando as próprias palavras dele para isso. "É, de fato, uma inversão de valores... tô contigo, João Guilherme", disparou o marido de Aline Wirley.

A situação ainda serviu para que outras situações duvidosas sobre Rafael viralizassem. A influencer Taynara Nunes, do reality show Soltos em Floripa, revelou que assim como ela, outras 12 mulheres foram assediadas pelo ator enquanto ele era casado. "Cropped não pode, mas trair, sim", disparou.

Na web, Rafael foi completamente massacrado, virando alvo de diversos usuários que não compactuam com a postagem homofóbica. Além de relembrarem a possível traição do ator durante o antigo casamento com Mari Bridi, ainda falaram dos rumores de que ele se envolveu romanticamente com Igor Rickli.

Mariah Benfica, outra jovem de 18 anos, expôs que quando ela tinha acabado de se tornar maior de idade, era constantemente procurada por Rafael Cardoso, que chegou a lhe enviar nudes sem o seu consentimento. "Maluco e psicótico. Não tem senso nenhum e acha que mulher é objeto", opinou ela.

*Com Quem.