Cantor Cristiano atualiza fãs sobre estado de saúde do filho Miguel: 'Está bem'

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, publicou um story no seu perfil do Instagram para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do seu terceiro filho, o garotinho Miguel, que precisou passar por uma cirurgia cardíaca na última segunda-feira (20).

Na postagem, o sertanejo tranquilizou os fãs ao informar que a cirurgia de Miguel ocorreu tudo bem. "Olá, turma! Passando para falar que o Miguel está bem", comunicou Cristiano.

Cristiano também fez uma outra postagem ao atualizar o estado de saúde do filho Miguel após cirurgia delicada. Confira: