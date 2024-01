Cantor Zé Neto presenteia esposa com carrão de luxo: 'Avaliado em 750 mil'

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, deu um carro de luxo para a mulher, Natália Toscano, nesta terça-feira (30). O mimo, uma Land Rover Discovery 2024, que custa cerca de R$ 750 mil, foi um presente de aniversário adiantando para a influencer, que completa 33 anos no dia 7 de março. "Ela merece e é para ver se ela me deixa pescar amanhã", brincou ele.