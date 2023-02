Catálogo musical de Michael Jackson é negociado por R$ 4 bilhões

Seguindo o caminho de vários artistas que estão vendendo seu catálogo musical, o espólio do falecido rei do pop, Michael Jackson, também está fechando um acordo milionário para vender 50% de todo o catálogo musical do cantor por US$ 800 milhões a US$ 900 milhões (R$ 4 bilhões a R$ 4,6 bilhões).



A antiga gravadora do astro, Sony Music, que o acompanhou na maior parte de sua carreira, está por trás da aquisição e está próxima de finalizar a compra histórica, segundo revelou a revista “Variety”.

Além de ficar com os lucros e música gravada, o acordo também inclui o show da Broadway ‘MJ: The Musical’ e o próximo filme biográfico ‘Michael’ e muito mais, revelam.

A Sony pode ter um parceiro financeiro envolvido para fechar o acordo da maior venda da história da música, justifica a publicação. A notícia poderia ser confirmada nos próximos dias.



MICHAEL

A cinebiografia de Michael Jackson já começou a ser produzida e o diretor Antoine Fuqua já encontrou o ator e cantor5 que vai interpretar o rei do pop na telona. E encontrou essa pessoa no círculo íntimo do falecido cantor: seu sobrinho Jaafar Jackson!

O jovem de 26 anos, filho de Jermaine Jackson, irmão mais velho de Michael, foi escalado para protagonizar o próximo filme da Lionsgate, “Michael”.



Confirmando a notícia, Fuqua foi ao Instagram para compartilhar uma foto de Jaafar, imitando seu falecido tio.

Na imagem em preto e branco, o rapaz é visto vestindo uma roupa semelhante à que Jacko usava em “Billie Jean” enquanto dançava em frente aos espelhos.

“Orgulho de anunciar @jaafarjackson como Michael – o evento cinematográfico que explora a jornada do homem que se tornou o Rei do Pop”, legendou o cineasta, prometendo que o filme “chegará em breve”.



Fuqua também disse em um comunicado: “É incrivelmente emocionante ver Jaafar trazer Michael à vida. Houve uma conexão tão espiritual quando conheci Jaafar, que tem uma habilidade natural de imitar Michael e uma química muito grande com a câmera.”, justificou o diretor.

A mãe de Michael, Katherine Jackson, deu sua bênção ao neto para interpretar seu filho falecido.

“Jaafar personifica meu filho. É tão maravilhoso vê-lo continuar o legado de artistas e intérpretes de Jackson”, ela compartilhou.