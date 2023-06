Céline Dion não poderá mais voltar aos palcos

No ano passado, Céline Dion revelou o diagnóstico da Síndrome de Stiff-Person (síndrome da pessoa rígida). A doença neurológica causa rigidez nos músculos e espasmos dolorosos.

Site esclarece vídeo que viralizou de Celine Dion em cadeira de rodas

E de acordo com o Radar Online, dificilmente a cantora de 55 anos conseguirá voltar para os palcos. “Para ser honesto, ela mal consegue se mexer”, disse uma fonte.

O informante afirmou ainda que apesar do tratamento, a artista não consegue recuperar os movimentos. “Céline está com muita dor. Ela tem a melhor equipe médica que o dinheiro pode comprar, mas as coisas não parecem boas. Sua doença é incurável. E por mais que ela tenha trabalhado nisso com médicos e terapeutas, ela simplesmente não está melhorando”.



ENTENDA A DOENÇA

A cantora Céline Dion revelou no final do ano passado que foi diagnosticada com a síndrome de stiff-person, ou síndrome da pessoa rígida (SPR). Considerada uma doença rara do sistema nervoso, a síndrome não tem cura.

Ela é caracterizada, principalmente, por uma rigidez muscular no tronco e membros e uma sensibilidade aumentada a estímulos como ruído, toque e estresse emocional, que podem desencadear espasmos musculares, sobretudo nos membros inferiores, como nas pernas e na região do glúteo.

A síndrome também afeta a musculatura dorsal (das costas) e paravertebral (coluna vertebral), onde há aumento do chamado “tônus muscular”. Por conta da rigidez, a pessoa afetada pode enfrentar problemas como dor intensa; fadiga muscular; musculatura tensa; dificuldade de ficar em pé; locomoção prejudicada e quedas.

Posturas anormais, muitas vezes encurvadas e enrijecidas, são características do distúrbio, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde (NIH – National Institute of Health), agência governamental do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.