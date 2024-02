Claudia Raia reúne amigos e familiares para celebrar um ano de Luca: 'Mágico lindo'

Na tarde desta sexta-feira (09), Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo reuniram amigos e familiares em sua casa para celebrar o primeiro ano de vida de Luca. Para a ocasião, o casal de atores escolheu o tema circo e, inclusive, vestiu o pequeno com uma fantasia de mágico. Uma graça!

As primeiras imagens da celebração foram compartilhadas por Enzo Celulari. Com palavras de carinho, o primogênito de Claudia Raia publicou vários registros do caçula e revelou vários detalhes da festa de Luca. "Um ano da coisinha mais gostosa dessa vida. Obs: olha o look, sério", escreveu Enzo, via Stories.

A mamãeo Claudia, também fez questão de compartilhar o momento com os seguidores nas redes sociais. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)