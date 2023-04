Clube da Imprensa de Mato Grosso do Sul comemora 01 ano com Flashback dia 30

O Clube da Imprensa do MS fundado em 30 de abril de 2022 comemora no próximo domingo 30 de abril um ano de fundação com uma MEGA FESTA DE FLASHBACK. O evento acontecerá no ONDARA BUFFET e será gratuito para os profissionais da Imprensa que fazem parte do Grupo na Internet e do Clube da Imprensa do MS.

Para retirar seu convite CORTESIA basta entrar em contato no Grupo da Imprensa na Internet ou pelo WhatsApp (67)99672-3964. Evento não tem fins lucrativos.



A função do Clube da Imprensa de Mato Grosso do Sul é agregar todos que militam na área de comunicação, sejam em emissoras de TV, Rádios, Jornais, Revistas, Sites, Blogs, sejam cinegrafistas, fotógrafos, produtores, auxiliares, etc. Enfim, todos que atuam no segmento podem ser filiados Clube.



O evento que marcou a fundação do Grupo de Imprensa do Mato Grosso do Sul aconteceu no sábado dia 30 de abril de 2022 no Hotel Deville em Campo Grande, e a diretoria do Clube da Imprensa de Mato Grosso do Sul ficou assim constituída:

Clube da Imprensa do MS;

Presidente de Honra – Jornalista Bosco Martins – Jornal O Estado/Blog Conectado

Conselho Diretor do Clube da Imprensa do MS;

1.Presidente: Lupércio Marques – Rede Agora MS - Campo Grande

2.Vice-presidente: Jose Henrique Marques – Folha de Dourados - Dourados

3.Secretario: Juliano G. de Oliveira – Agora Campo Grande – Campo Grande

4.Tesoureiro: Afonso Ramão Rodrigues Junior – Bonito Net - Bonito

Conselho Fiscal;

5.Ricardo Ojeda – Perfil News – Três Lagoas

6.Leandro Medina – Jornalista Nova Alvorada do Sul – Assessor de Comunicação PMNA

7.Dimas Braga – Revista IF News – Campo Grande

Membros do Clube da Imprensa do MS;

1. 2° Vice-presidente Lucilene Souza – TV Assembleia Campo Grande

2. 2°Secretária: Andreia Medeiros Rodrigues – Dourados News – Dourados

3. 2°Tesoureira: Karina Villas Boas – Jornalista Campo Grande

4. Conselheira: Luana Chaves – Jornalista Paranaíba

5. Conselheira: Ana Palma – Jornalista Campo Grande

6. Conselheira: Kellyana Fernandes – TVE MS – Campo Grande

7. Conselheiro: Henrique Medeiros – Slogan Publicidade – Campo Grande

8. Conselheiro: Pedrinho Feitosa – Jornalista Ponta Porã

9. Conselheiro: Carlos Gentil Vasconcelos – PLANEWS – Aquidauana

10. Conselheiro: João Bosco de Medeiros – Radialista Campo Grande

11. Conselheiro: Gerson Lopes – Colunista Social - Região do Vale do Ivinhema

12. Conselheiro; Ronaldo Regis - Rádio Nova Anastácio

13. Conselheiro: Ailsinei Alves Cardinay - Site Enfoque Político Rio Brilhante

14. Conselheiro: Valfrido Edmar Pelzl Correa – A Voz do MS News – Campo Grande

15. Conselheiro: Markon Machado – Líder News – Ponta Porã

16. Conselheiro: Roney Edson Campos Minella - Site Panorama do MS, Naviraí MS

17. Conselheira: Sylma Lima – Site Capital Do Pantanal – Corumbá

18. Conselheiro: Lucio Pereira da Silva - Revista Saúde Mais – Campo Grande

19. Conselheiro: Mauro Forasteiro – Agência Pixelnove – Campo Grande

20. Conselheiro: Jefferson Bezerra – MGSNEWS - Dourados

21. Conselheira: Maria Goreti – CorreioMS – Campo Grande

22. Conselheiro: Miltinho Viana – Radialista 97 – Campo Grande

23. Conselheiro: Ricardo Ortiz – Radialista Mega 94 – Campo Grande

24. Conselheiro: Arthur Mário – FM Hora – Campo Grande

25. Conselheiro: Francisco Brito – Jornal do Estado do MS – Campo Grande

26. Conselheiro: Alberto Gonçalves – Jornal O Estado

27. Conselheiro: Mauricio Costa – Editor/Produtor/Fotografo – Campo Grande

28. Conselheiro: Alex do Som – CG Notícias – Campo Grande

29. Conselheiro: Thiago Pereira – Rural News – Campo Grande

30. Conselheiro: Cesar Roriz – TVE MS – Campo Grande

31. Conselheiro: Edinho Neves/esposa – Mídia Brasil