Com look inspirador, Paolla Oliveira encanta durante ensaio: 'Meu Destino é Ser Onça'

No carnaval deste ano, Paolla foi eleita como a rainha de bateria que mais brilhou no carnaval. No próximo carnaval, ela estará à frente da bateria na escola por 6 anos.

Hoje, como água morro abaixo, ninguém me segura. Samba comigo até a última gota?

"E Tupã correu pelos quatro cantos do universo, provocando assim uma tempestade.

E o aguaceiro do céu extinguiu o fogo da terra.

E as águas torrenciais dessa chuva correram pelas montanhas e pelos regos formados durante o incêndio, arrastando as cinzas de tudo que fora queimado, até encher uma imensa depressão dando origem ao mar."

A legenda contém trecho do livro "Meu Destino é Ser Onça", de Alberto Mussa., escreveu ela. Confira: