Com salário mais caro do Atlético-MG, Hulk vive vida luxuosa: 'Casa e carros de luxo'

Hulk coleciona mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e costuma dividir os momentos de extravagância com os fãs. Atacante do Atlético-MG, o jogador sabe bem como colher os frutos de uma carreira bem-sucedida. Casado com Camila Ângelo, o atleta tem uma vida de luxo na região metropolitana de Belo Horizonte, onde mora em uma casa avaliada em R$ 6 milhões.