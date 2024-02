Conexões Espirituais Reveladas: A Parceria Poderosa entre Val Couto e Tânia de Iansã

Val Couto, renomado tarólogo, desvenda os mistérios do futuro através das cartas do tarô, contando com o suporte vital de Tânia de Iansã, espiritualista e zeladora de Santo, oriunda de Criciúma, SC. Esta parceria, enraizada em uma conexão espiritual única, promove uma troca de energias positivas e sabedoria ancestral que enriquece as leituras de tarô de Val Couto.

Ao longo de 10 anos de dedicação à religião de matriz africana, Tânia de Iansã tornou-se não apenas uma madrinha de religião, mas também uma zeladora de Santo, pronta para cuidar daqueles que buscam orientação e soluções para os desafios da vida. A presença marcante de Tânia no programa de TV de Val Couto eleva as leituras de tarô a um patamar superior, trazendo uma perspectiva única e valiosa.

No dia 08 de fevereiro, uma experiência única aguarda os telespectadores. Tânia de Iansã estará ao vivo no programa de Val Couto, compartilhando sua sabedoria e respondendo perguntas do público. Esta entrevista exclusiva oferece uma oportunidade imperdível para entender mais sobre a religião de matriz africana, descobrir como ela pode proporcionar equilíbrio e orientação, e testemunhar a forte conexão espiritual entre Val Couto e Tânia de Iansã. Não perca este momento revelador, marcado por insights espirituais e sabedoria ancestral.