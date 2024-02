Fernanda Bande, do "Big Brother Brasil 24", tem chamado a atenção por um dos seus talentos fora da casa: a confeitaria. Os bolos que fazia em casa antes de ser confinada no reality e mostrava no perfil de confeitaria "Bem Que Vai, Bem Que Vem" no Instagram estão viralizando nas redes sociais, por conta da beleza e capricho.