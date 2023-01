Confira a primeira análise energética do Gabriel do BBB 23 por Angel Sensitiva

Veja a análise da Angel Sensitiva, em relação ao Gabriel que está participando do bbb 23.



"Vou falar um pouco da energia Narcisista que paira na aura do Gabriel.

Ele está em total desequilíbrio energético.

As ondas que ele está emitindo estão em dissonância com o Universo.

Isso está gerando rótulos diversos para as atitudes dele no BBB23.

Isso é muito perigoso, as energias das pessoas rotulando ele estão entrando no campo vibracional dele e colocando ele mais desequilibrado ainda. Isso não é certo. É a vibe do BBB que acaba levando as pessoas ao julgamento extremo pelas atitudes impensadas e reativas delas.

Mas vamos falar das crenças e valores do Gabriel.

Ele tem total crença e confiança que é muito amado e admirado por vários famosos.



Ele crê de verdade que a Anitta, Tiago Leifert e outras celebridades são íntimos dele . Ele acha que é muito importante para eles, a ponto dos mesmos estarem fazendo campanha para ele ganhar.

A energia Narcisista tem essa característica forte, a pessoa passa a achar que é o centro do Universo, que é amado por todos, que é maravilhoso, agradável...

Quem está de posse desta energia torna em sua mente momentos vividos que foram impessoais em momentos íntimos e pessoais. Isso confunde a mente dele e de todos.

Ele se sente muito amado, mas na verdade não é bem assim.



E como estamos tendo contato com a energia Narcisista em rede Nacional, podemos perceber que estas expectativas estão somente na mente dele.

Estamos vendo aqui de fora a Anitta dizer que só conheceu ele, o Tiago nem deve lembrar direito dele.

O Gabriel fantasia e acredita de verdade em suas fantasias.

Isso é uma característica muito forte da energia Narcisista.

O Gabriel não pediu para ser assim, ele é digno da misericórdia das pessoas. Ele precisa de ajuda Psicológica.



No fundo o Gabriel tem uma criança ferida dentro dele. Tem traumas passados pelo excesso ou falta de atenção na infância e isso afetou a energia Narcisista dele.

Eu sugiro para o Gabriel uma Terapia Quântica Multimencional com alinhamento dos Chakras, para ele começar a se curar deste trauma do passado.

Fatores genéticos e ambientais podem contribuir para o desenvolvimento da energia da personalidade narcisista. Uma teoria sugere que os cuidadores, geralmente Pais ou Avós, podem ter agido com a criança de maneira que não a ajudou a desenvolver um senso do eu estável.

Faça um teste de personalidade e entenda qual o tipo de energia habita em você.

Os transtornos de personalidade podem ser administrados ou tratados através de Terapias Holísticas, como o Alinhamento dos Chakras, Limpeza Energética, Reike, Terapia Multidimensional, de forma Quântica posso alterar a realidade da pessoa e colocar ela em seu caminho de forma harmônica novamente.

Se você sofre com alguma característica desagradável da sua personalidade, busque auxílio com profissionais qualificados".