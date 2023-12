Confira famosos que marcaram presença e já estão à caminho do 'Ney em Alto Mar'

Neymar já tem um cruzeiro para chamar de seu. "Ney em Alto Mar", começa nesta terça-feira (26), e promete três dias de muita diversão para participantes, convidados do jogador do Al Hihal, entre eles o casal Virginia Fonseca e Zé Felipe. E, claro, a presença do próprio craque, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior e o menisco, seus parças e familiares.