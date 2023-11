Consciência Negra: turbante é peça fashion sim!

Nesta 2ª.feira (20.nov.23) é comemorado o Dia da Consciência Negra e, para celebrar a data, nós queremos chamar atenção para uma peça de moda icônica, que faz a diferença em qualquer look: o turbante. Com função social, religiosa, e claro, na moda, o turbante chegou ao Brasil pelos negros vindos da África através do tráfico de escravos. Grifes badaladas, como Prada e Collins, já incluíram turbantes em coleções, mas vale lembrar que no século XX o estilista Paul Poiret, usou e abusou desse estilo em seus croquis, com inspirações na cultura do Oriente Médio. Demais, né?

O produtor de moda da agência de modelos Max Fama, Felipe Melo, ressalta a importância desse item fashion na composição dos looks. “Ele deixa qualquer visual, por mais simples que seja, bem elegante. Você pode compor uma roupa básica, como um jeans e uma camiseta branca com um turbante bem colorido, que está pronto tanto para o trabalho quanto para sair com os amigos à noite. Ele também dá um ar mais sofisticado em algumas ocasiões, como casamentos”, lembra. “O importante é que você se sinta confortável. É possível, inclusive, ir em reuniões de trabalhos e festas de aniversário de turbante. Acredito que o homem ou a mulher que esteja usando deve fazer uma leitura de si mesmo. Estou me sentindo bem e confortável com meu turbante? Se sim, posso ir para qualquer lugar”, finaliza.

O turbante está aí para nos mostrar o quanto é exuberante, simples, chique, moderno, tradicional e descolado. Por isso, fizemos este lindo editorial em parceria com a agência de modelos Max Fama. Use como, quando e onde quiser!