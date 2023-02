Coroação de Charles III vai ter apresentação de grupos LGBTQIAPN+

Através de um comunicado o Palácio de Buckingham já adiantou parte da programação do fim de semana da coroação do Rei Charles III, marcada para sábado 6 de maio. Mais detalhes sobre o evento do ano foram compartilhados recentemente e foi informado que a rainha consorte Camilla também será coroada ao lado do rei.



A coroação do rei Charles é a primeira em mais de 70 anos a ocorrer em um sábado, e espera-se que o serviço seja um evento “religioso solene” e um ‘reflexo do papel do novo rei na sociedade de hoje’.

“A coroação de Sua Majestade o Rei e Sua Majestade a Rainha Consorte acontecerá na Abadia de Westminster no sábado, 6 de maio de 2023. O serviço será conduzido pelo Arcebispo de Canterbury. Conforme anunciado anteriormente, o serviço refletirá o papel do monarca hoje e olhará para o futuro, enquanto está enraizado em tradições e galas de longa data.”

Charles e Camilla serão acompanhados no Palácio de Buckingham por outros membros da família real.



Os eventos de coroação de sábado serão concluídos com a aparição do Rei Charles, já coroado, no balcão de Buckingham para acenar para os súditos.

“No dia seguinte haverá um concerto de coroação fora do Castelo de Windsor e contará com ícones da música global e estrelas contemporâneas”, que ainda não foram anunciados.



No domingo também deve apresentar-se uma orquestra e dançarinos, bem como o Coro da Coroação ‘Coronation Choir’, que será composto por vários membros da comunidade, incluindo funcionários do sistema de saúde, refugiados e a comunidade LGBTQIAPN+.

De acordo com o jornal Daily Mail um ponto de destaque do show de domingo será ‘iluminar a nação’, já que vários pontos de referência em todo o Reino Unido serão iluminados em homenagem à coroação.