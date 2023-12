Arrascaeta e Camila estão juntos há dez anos, entre idas e vindas, e ficaram noivos em fevereiro. O pedido foi feito com aquela pompa toda: o craque alugou a suíte presidencial do badalado Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e com um letreiro com a frase 'casa comigo?' e balões prateados em formato de coração. Confira os cliques do casamento:

Fonte: revistaquem