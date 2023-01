Cristiano Ronaldo vai ganhar R$ 2 mil por minuto no Al-Nassr

Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United e assinou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde foi apresentado nesta semana. A mudança de ares de CR7 deu a ele simplesmente o maior contrato da história do futebol.

Ele jogará no Al-Nassr até 2025 e terá ganhos que superam os US$ 200 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão) por ano. O contrato ainda prevê que Ronaldo ficaria cinco anos como conselheiro do clube e ainda atuaria como embaixador da Arábia Saudita na candidatura para a Copa do Mundo de 2030.

Além do dinheiro, o clube ainda bancará uma vida de luxo para Cristiano Ronaldo e sua família em Riade.

Para se ter uma ideia, tendo ganhos de R$ 1 bilhão por ano, Cristiano Ronaldo terá algo próximo de R$ 90 milhões por mês. O valor daria para comprar 7 apartamentos no prédio mais alto de Camboriú, em Santa Catarina, onde Neymar tem uma cobertura, por exemplo.



Prédio mais alto do Brasil em Camboriú, Santa Catarina – Reprodução

Por dia, Cristiano Ronaldo ganhará quase R$ 3 milhões, o que daria para comprar uma Lamborghini Huracán EVO RWD, um dos mais caros do mundo e queridinho entre os famosos, a cada 24 horas.



Por hora, o craque português vai receber cerca de R$ 122 mil, algo que daria para ficar hospedado durante cinco dias no resort Resort Sovena Jani, em Maldivas, um dos mais luxuosos do mundo.



Já por minuto, Cristiano Ronaldo vai receber o valor equivalente a R$ 2 mil, o que daria para jantar em um dos restaurantes mais caros do Brasil, o D.O.M. de Alex Atala. Lembrando, isso em apenas 60 segundos.