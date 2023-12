CTRL X lança o single "EU NÃO ME SINTO BEM"

A CTRL X, conhecida por suas letras cativantes e autorais, está prestes a concluir sua trilogia musical com o lançamento nas plataformas digitais da última música, intitulada "Eu não me sinto bem". A trilogia mergulha nas complexidades do amor e das emoções humanas.

Após os envolventes sucessos "MARYJANE" e "NÃO MEREÇO SEU PERDÃO", a CTRL X continua a explorar as nuances do amor, desta vez abordando as profundezas do luto pós-término de um relacionamento.

A banda compartilhou suas reflexões sobre o single: "A música tem um beat para cima, mas traz um ar melancólico e uma tristeza profunda. O personagem central está em um momento de incertezas e dúvidas do que fazer. Ele não sabe exatamente em que direção ele vai seguir".

A composição reflete a intensidade emocional do personagem central, com versos como:

"Eu não me sinto bem

Já faz três dias que eu não durmo

E eu tô seriamente pensando em tudo

Mesmo que o nada tome conta,

Quebre a onda, talvez mudar daqui traga a direção"

A produção de "Eu não me sinto bem" foi mais uma colaboração entre Apu Tude e a própria CTRL X, consolidando a parceria ao longo da trilogia.

A CTRL X convida os fãs a se emocionarem com esse último capítulo, garantindo que a trilogia musical seja uma experiência marcante e antecipando um álbum que promete consolidar a banda como uma potência criativa no cenário musical.