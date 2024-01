A dançarina Brunna Gonçalves apareceu no feed do Instagram neste domingo (14), esbanjando muita beleza e sofisticação. A mulher de Ludmilla mostrou o look que usou na noite de ontem (13), quando a cantora se apresentou em uma festa no BBB 24. Na legenda da foto, ela mandou uma indireta a comentários que alguns participantes do reality show fizeram sobre Yasmin Brunet.