Deborah Secco diz que não faz dieta e revela cardápio: 'Como isso todo dia'

Deborah Secco ama comer. E não abre mão de algumas delícias bem calóricas. A atriz, de 44 anos, come os mesmos alimentos e mantém as mesmas refeições há décadas. No ar como a personagem Lara da novela Elas por Elas, da TV Globo, a artista adora comer comidas gostosas e, apesar de saber que muitos não acreditam, garante não se exercitar.