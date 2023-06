Denílson espera PIX milionário de Belo e pede bloqueio de prêmio

A treta entre Denílson e o cantor Belo continua. Aliás, o caso rola na justiça, na 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, há 20 anos e agora ganhou um novo capítulo quando o ex-jogador conversou com Galvão Bueno no podcast “Fala Galvão”.

Durante a conversa, onde ele falou de carreira e fatos marcantes da carreira, Denílson retomou a história da dívida ativa com o pagodeiro, afirmando que aguarda uma mensagem pedindo sua chave Pix, para receber a “bagatela” de R$ 7 milhões.

“O que é certo é certo, acredito que eu consiga receber. É uma pena. Não falo mais (com ele). Só estou esperando um WhatsApp pedindo Pix, aí eu mando: estou esperando essa mensagem, mas está osso pra chegar. Não chega, hein?”, disse ele.

Denílson ainda afirmou: “Como artista, é um fenômeno. Canta muito, só que não dá. O artista não pode estar separado do pessoal. Ele não é um artista de excelência e tenho meus motivos para falar. Ele tem asteriscos comigo.”

PRÊMIO DO DANÇA DOS FAMOSOS PODE SER BLOQUEADO

De acordo com Diego Gracia, colunista do UOL Esporte, Denílson pediu que a 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, onde corre o processo há 20 anos, envie um documento para a Rede Globo, pedindo o bloqueio de qualquer prêmio, seja em dinheiro ou algum bem móvel, que Belo venha a receber do quadro “Dança dos Famosos”, onde participa, no “Domingão com Huck”.

Segundo o colunista, ele conseguiu acesso ao pedido, enviado no mês de maio à Justiça de São Paulo. Parece que ainda não foi acatada a solicitação e os advogados de Denílson também pediram que o valor da dívida seja atualizado: até 2019 o valor era de R$ 7milhões, que é contestado pela defesa do cantor nos autos da ação.

A condenação original é do ano de 2004, quando foi determinado que Belo pagaria R$ 388.310,15 a Denílson, corrigidos a partir da abertura da ação – que aconteceu em 2000 – mais acréscimos de juros de mora de 1% ao mês, custas processuais e honorários de 10%.

O cantor é um dos participantes do “Dança dos Famosos” e os valores recebidos por cada participante não podem ser divulgados. Só se sabe que, além de prêmio em dinheiro, os “dançarinos” levam um carro zero quilômetro.

ENTENDA O CASO

A decisão foi publicada pela 5ª Vara Cível o foro de São Bernardo na terça-feira, 19 de julho, pedindo o envio de ofícios às empresas que vendem entradas para o show em questão, que deve acontecer no dia 20 de agosto. Apesar de o valor final de arrecadação só poder ser descoberto na data do show, o limite de R$ 7 milhões foi imposto pela parte de Belo.

O advogado de Belo afirmou à coluna que entrou com recurso por considerar o valor da quantia irregular, e que isso está sob revisão do tribunal. Ainda, afirmou que apenas os valores destinados com cachê do cantor estão bloqueados, e não da receita bruta do evento.

A briga entre Belo e Denilson se iniciou quando Belo deixou o grupo de pagode Soweto para seguir carreira solo. O ex-jogador gerenciava a banda, e processou o artista por quebra de contrato, e Belo foi condenado a pagar uma indenização, que atualmente supera o valor de R$ 7 milhões.