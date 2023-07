Dicas para fazer com que o sexo seja divertido

A natureza é sábia e nos dá a sensação de sobrevivência e prolongamento de espécie. Mas o que não contava é que, como todas as atividades e tarefas que são realizadas rotineiramente, eventualmente elas se tornam monótonas e até entediantes. Felizmente, os seres humanos gostam de sexo, o que alivia a carga do fardo.

Ao longo do tempo, a forma como nos relacionamos tem mudado constantemente. Está mais do que provado que as relações sexuais são uma parte muito importante da relação, não importa de que tipo seja. Então, o que pode ser feito para evitar o tédio e a monotonia?

Há muitas opções para tentar melhorar este aspecto. Os limites estarão sempre na imaginação. A seguir, a Skokka apresenta algumas dicas das belas acompanhantes RJ para acrescentar um pouco de tempero e paixão, assim como diversão, ao relacionamento.

Experimentar

Tentar coisas novas é sempre bom, mas onde estão os limites? Para começar, se desejar analisar o terreno e começar a variar, é muito simples. Recomenda-se:

Provar posições: a vaqueira, o estilo cãozinho, a flor de lótus, a estrela, a conchinha e assim por diante. Dependendo da elasticidade e habilidade, o famoso livro do Kamasutra oferece infinitas possibilidades.

Lugares: Quando há desejo e paixão, qualquer lugar é adequado. A cama é naturalmente a típica e mais confortável no final, mas existem outros lugares que podem ser muito eróticos se propostos. O sofá ao ver um filme, a cozinha, o chuveiro... Uma rapidinha e uma boa pegada que surpreende, de vez em quando é emocionante. Embora também se possa preparar uma dependência de uma forma especial para torná-la ainda mais especial. Mas isso não é tudo, há um mundo inteiro para explorar fora de casa. Para os mais ousados: locais públicos, motéis, vestiários, ginásios...

Práticas sexuais: sexo oral, sexo anal, francesa, cubana, grega, russa, bdsm, massagens, tantra, sexting, swingers, orgias, striptease... Na Internet é possível obter muitas informações sobre todas as práticas para ver quais delas podem ser mais interessantes e atraentes de se experimentar.

Hora de jogar

Qualquer jogo de tabuleiro ou objeto pode ser usado e erotizado com alguma imaginação, basta perguntar as acompanhantes Skokka que fazem isso em seu dia a dia. Embora seja evidente que alguns consigam fazer isso mais facilmente do que outros. O importante aqui é deixar-se levar e aproveitar, então se a faísca surgir no meio do jogo... Que a temperatura suba!

Strip poker e similares: toda vez que alguém perde, paga tirando uma peça de roupa. A intenção é ver quem perde suas roupas primeiro. Isso pode ser feito com todos os jogos, não apenas com o pôquer.

Dados do sexo: Dados especiais em que ao invés de números há palavras com ações e partes do corpo. Preciso explicar mais alguma coisa? Se não quiser comprar os dados, é possível fazê-los com papéis secretos.

Quanto tempo se aguenta: Surpreenda o parceiro ou amigo especial enquanto ele faz uma tarefa de rotina, como cozinhar, jogar videogame ou assistir a um filme. Dar-lhes um beijo no pescoço, acariciar a perna cada vez mais acima... Pode-se começar suavemente e aumentar o quanto quiser. Observando o quanto a outra pessoa é capaz de manter a concentração e não ceder e cair na tentação.

Atreve-se a?: Este jogo é muito bom para testar os limites e a criatividade das pessoas. Mas primeiro é preciso estabelecer a "punição" para a primeira pessoa que não se atreve a fazer algo.

Vale para...: Esses cupons são sempre um bom presente se conhece o parceiro para que ele possa trocá-lo quando quiser. Ou se pode até mesmo deixá-lo em branco para que a outra pessoa possa preenchê-lo para satisfazer uma possível fantasia.

Desatar: É muito simples, um orgasmo é um ponto, a idéia é conseguir o equilíbrio e provocar o outro a continuar adicionando e depois sentir a obrigação de devolvê-lo e voltar a igualar o contador.

Pintura corporal: Um pedaço de papel em branco, pintura corporal e muita paixão. Estes são os ingredientes necessários para criar uma pintura erótica. É possível pintar diretamente sobre o corpo ou testar o traço que se consegue deixar após o ato.

Adivinhe o sabor: De olhos vendados, a ideia é colocar um pouco de comida nos lábios e beijar a outra pessoa para que ela possa saboreá-la e adivinhar o que é. Há também uma versão semelhante na qual basta adivinhar qual parte do corpo se beija, tocando os lábios e sem ver.

A sós ou acompanhado?

É claro que até mesmo uma pessoa sozinha pode passar um tempo maravilhoso consigo mesma e com suas duas mãozinhas. No entanto, seja como for, é possível acrescentar alguns objetos à festa, capazes de torná-la mais divertida. Podem-se tentar coisas como:

- Brinquedos sexuais: bolas chinesas, vibradores, dildos... e até mesmo o conhecido chupador de clítoris. Há inúmeros tipos, modelos, formas, cores, materiais... Um mundo inteiro para explorar.

- Lubrificantes, óleos, cremes: Para garantir que tudo flua como deveria e que se possa concentrar apenas no que é importante, o prazer.

- Vendas, algemas...: O prazer de amarrar a outra pessoa e poder fazer o que quiser com ela, escolhendo postura, ritmo, intensidade... Imagine se eles também não esperam por isso!

Imaginar, criar, interpretar

Todos têm fantasias, fetiches e etc., que gostariam de tornar realidade. Normalmente, isto inclui recorrer a certas coisas ou pessoas, como as acompanhantes do br.skokka.com, que também podem resultar muito picantes e divertidas.

Disfarces: Para se tornar qualquer coisa, pessoa ou personagem que se deseje adotar o nome e personalidade. Que comece a encenação!

Assistir um filme erótico ou filmar a si mesmo: Este pode ser encenado e embora possa não sair como previsto, com certeza será igualmente ou mais agradável do que o original.

No final, é uma coisa interativa, uma questão de envolver todas as partes. Inovar e tentar até onde todos estão dispostos, estabelecendo limites antecipadamente e sendo muito claros. Acima de tudo, o mais importante é sempre a comunicação para evitar problemas na cama. Se é possível passar um momento incrível, por que passar um momento ruim?