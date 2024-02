discussão acalorada entre Alane e Fernanda agita casa do BBB 24: 'Trocas de ofensas!'

Nesta quarta-feira (31), o BBB 24 pegou fogo! Alane e Fernanda encontram-se na academia, envolvendo-se em uma acalorada discussão. Alane confronta Fernanda, sugerindo que o arrependimento por mentir é um problema de caráter. Fernanda, por sua vez, faz um comentário sobre a vestimenta de Alane, questionando a necessidade de usar roupas "bonitinhas de frufru".

A troca de palavras continua, com Alane defendendo sua autenticidade, afirmando que sua maneira de ser não deveria incomodar ninguém. Fernanda, em resposta, alfineta, sugerindo que Alane precisa mais de exercício do que de críticas verbais. A discussão se intensifica quando Fernanda, de forma provocativa, diz que não é amiga de quem julga corpos.

A situação escala para um confronto mais acalorado, com Alane expondo sua indignação e Fernanda respondendo com palavras ásperas. A intervenção de Michel, MC Bin Laden, Raquele e Matteus tentando separar as duas é em vão, e a briga prossegue na área externa da casa, com troca de acusações e provocações sobre o corpo de cada uma. Confira: