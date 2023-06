Disney confirma sequência do filme 'Abracadabra'

Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker vão voltar ao cinema no terceiro filme de “Abracadabra” [Hocus Pocus]. Segundo o jornal “The New York Times”, as “Bruxas de Salém” vão se reunir na sequência do filme, graças ao sucesso da parte 2 que foi lançada em setembro de 2022.



Em entrevista ao diário, o presidente da “Walt Disney Studios Motion Picture Production”, Sean Bailey, confirmou que eles estão trabalhando em um terceiro filme.

“Sim, Abracadabra 3 está acontecendo”, assegurou.

Para quem se lembra, em “Abracadabra 2” houve uma cena pós-créditos que sugeria a possibilidade de outro longa acontecer.

No início deste ano, Sarah Jessica Parker comentou sobre a possibilidade: “Quem sabe?”, disse.

“Abracadabra 2” marcou a maior estreia de todos os tempos de um filme na plataforma Disney+ quando estreou, tornando-se um dos filmes mais reproduzidos em qualquer plataforma de streaming em 2022.