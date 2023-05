Dudy Key é representatividade no Agro e lança Hit com Dj renomado

Dudy Key acaba de liberar o pré-save de sua nova música, Não Apaixona. Os fãs que acompanham o trabalho da cantora já podem acessar o link para receber, em primeira mão, o novo sucesso do Agro Drag, que estará nas plataformas digitais no próximo dia 2 de junho.

O single, em parceria com o DJ Kevin que já gravou com diversos ícones do sertanejo como Conrado e Aleksandro, Bruno e Barreto, Antony e Gabriel chega para consolidar um novo estilo musical e para alavancar a carreira da cantora.

O DJ Kevin possui mais de 50 milhões de visualizações na internet somente em produções autorais e coleciona elogios de uma lista bem seleta de famosos do sertanejo como Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Wesley Safadão.

Só com esse currículo já dá para imaginar o que vem por aí.

“Prepara o coração, garanto que todo mundo vai se apaixonar. A música está incrível, a batida é única, fiz questão de incluir toques de sanfona que é a cara da Mato Grosso do Sul e do som sertanejo. Essa música foi um presente que o DJ Kevin deu para mim e para os meus fãs. Ele me procurou para que eu gravasse esse sucesso com ele. Disse que era minha cara e do meu público. Quando ouvi tive certeza que essa música foi feita para mim.”, confessa Dudy Key.



Dudy Key (Divulgação)

O pré-save é um recurso que avisa quando a nova música do artista favorito está disponível para ser ouvida nas plataformas musicais.

Para fazer o pré-save do novo sucesso de Dudy Key é só clicar no link: https://bfan.link/nao-apaixona e fazer a escolha da plataforma digital preferida. Pelas redes sociais da cantora também é possível acompanhar tudo que está por vir. O perfil no instagram é o @dudykeyoficial.



Para shows, segue contato do escritório da cantora:

Ana Paula Arnas Dias – (67) 99629-6593

e-mail: anapaulaarnasdias.adv@gmail.com

Assessoria :

Luciana Bomfim - (67) 99234-9502

e-mail: imprensadudykey@gmail.com