Durante 3 dias, 'Mostra Cerrado Abierto' promove ações culturais para a 1ª infância

Propostas culturais brasileiras, da França e da Espanha compõem a programação da 4ª edição da 'Mostra Cerrado Abierto', que acontece de 1º a 3 de setembro no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande (MS).

O evento cultural nesta edição é voltado para a 1ª infância e os familiares: “A gente pensou em ter um foco especial para as infâncias, porque a gente tem tido experiências em outros lugares onde a gente atua também, com apresentações e trabalhos de dança para crianças. A gente percebe, que existe uma carência grande de produções artísticas para essa faixa etária, principalmente da 1ª infância”, introduziu Renata Leoni, produtora da Arado Cultural, proponente do evento.

O Cerrado Abierto teve sua 1ª edição em 2016, a 2ª edição em 2018 e a 3ª em 2021. Na época das três primeiras edições, a mostra era mais focada em ‘Danças Contemporâneas’ com ideia de conectar as produções locais com produções de outras cidades do bioma Cerrado e com países da fronteira com o Mato Grosso do Sul. Nessa 4ª, no entanto, foram aceitas propostas de diversas linguagens artísticas. “Nessa edição em especial não é uma mostra exclusiva de dança, nem de teatro, a gente estava aceitando várias propostas de diversas linguagens artísticas, inclusive de trabalhos híbridos”, detalhou Leoni.

Essa é Renata Leoni. Foto: Redes

Outro diferencial dessa edição é a presença de propostas culturais infantis oriundas do continente europeu. “Foi sendo ampliado, tivemos participação de grupos da Argentina e na última edição tivemos participação de grupos da Espanha. Então, tem essa ideia de abrir as fronteiras e conectar o nosso local, que é o Cerrado, que faz essa menção do fechado [em espanhol] e abierto, aberto, né? O Cerrado também com menção ao bioma. Então, é com essa ideia de fazer conexões da produção local, com a produção brasileira e internacional”, esclareceu.

A 4ª edição tem o tema “Fazendo Arte com crianças, de ontem, de hoje e de amanhã”, visando promover a fruição de espetáculos de diversas linguagens criados especialmente para as infâncias, proporcionando ações formativas para crianças. E, com isso, sensibilizar e conscientizar os tutores e a sociedade em geral sobre a relevância da arte e da cultura para o desenvolvimento sensível e cognitivo do público infantil.

Há 4 edições o Parque nos Altos da Avenida Afonso Pena é o ponto de realização do Cerrado Abierto. Leoni avaliou que o local sintetiza a proposta do Arado Cultural. “O Parque das Nações Indígenas é esse símbolo que a gente considera para ilustrar bem o que é o Cerrado, o Cerrado Abierto, com aquela vegetação, com toda aquela pujança, com os animais, enfim, com tudo que tem ali. Com a ocupação que a população tem, que faz uso do Parque. E ainda assim, precisa cada vez mais ser ocupado, utilizado, ser valorizado. E não é a primeira vez que a gente vai fazer a mostra lá, todas as outras edições ocorreram ali, mas a gente ocupou o espaço do Museu de Arte Contemporânea, da Concha Acústica e em alguns espaços abertos”, considerou.

Diante disso, fauna, flora, meio ambiente e povos originários estão entre os temas centrais das propostas culturais escolhidas. “Nessa mostra em especial vamos levar para os espaços abertos. Também porque tem a ver com a temática, que os trabalhos que priorizamos foram os que tinham pesquisa, de alguma maneira, sobre os temas: a fauna e flora, o meio ambiente e os povos originários. Então, essas temáticas que nortearam as curadoras a escolherem os trabalhos”, adiantou Leoni.

Esta edição do Cerrado Abierto está sendo mais modesta, segundo Leoni, porque o edital público no qual o projeto foi contemplado, o Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC/2021), da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), tinha um teto que limitou a propulsão do projeto que crescia ano a ano. “Todo ano a gente inscreve projetos para captar recursos para fazer novas edições. E aí a gente tinha o edital do FMIC aberto e era um edital que tinha um limite de recursos, que era de até no máximo R$ 100 mil. E aí a gente resolveu fazer uma mostra com uma característica diferente das anteriores, né? A cada ano ela vem ganhando corpo, ganhando em quantidade de atrações, número de dias de mostra… como o recurso não era muito grande, a gente resolveu fazer uma mostra um pouco mais modesta, são só três dias, apesar de a gente ter umas ações em todo o mês de agosto, aos finais de semanas, que são os espaços brincantes”, contou.

Apesar de agradecer a Sectur e a prefeitura de Campo Grande, Leoni lamentou a inconsistência do lançamento do FMIC, considerado por ela um mecanismo essencial para promoção cultural na cidade. “Esses editais são importantíssimos para a gente continuar mantendo a produção na Capital, principalmente. É uma pena que eles não tenham uma periodicidade fixa. Por exemplo, esse ano a gente não teve ainda. Esse edital que a gente teve é de 2021. Sempre demora muito para sair o recurso e acaba que os editais são bienais, né? Mas ele ainda é um recurso que a gente tem e que não podemos deixar de cobrar os órgãos públicos, que eles mantenham o edital, porque é por meio dele que a gente consegue realizar as produções. Infelizmente, a gente ainda não tem condição de bancar as nossas produções e que haja retorno. Quer dizer, que o público consuma e pague pela produção cultural local ou mesmo não local. Então, é um caminho ainda a ser trilhado, mas a gente insiste que esse é um recurso que é muito bem-vindo e a gente agradece sempre que é possível realizá-lo por meio do FMIC”. Além do FMIC a proposta de Leoni recebeu o apoio cultural do SESC e Fecomércio MS.

A produtora completou celebrando a 4ª edição do evento cultural e o processo de seleção. “A gente está muito animado com essa edição do Cerrado Abierto para as infâncias, está sendo uma delícia construir esse projeto, essa produção. A parte de análise foi muito interessante, a gente recebeu coisas muito bacanas, que teve um trabalho criterioso e minucioso das curadoras. Uma pena que a gente não pôde acolher mais propostas”, completou.

