Durante entrevista, Deborah Secco conta que superou nudez: 'Fez entrevista pelada'

Deborah Secco abriu o jogo sobre a vida íntima durante entrevista a um PodCats e afirmou que desmistificou a nudez há muito tempo. O despreendimento é tanto que ela estava sem roupa até no momento em que entrevistou a babá de Maria Flor, sua filha com o ator Hugo Moura.

"Hoje eu venci todas as barreiras que eu tinha com a nudez, hoje eu posso ficar nua em qualquer lugar", declarou. "Eu esqueço, por exemplo, que eu tô nua e abro a porta do hotel, [falo] 'ah, desculpa' e fecho a porta. Lembro que uma das babás da Maria Flor chegou pra entrevista e ela fala [que eu estava] nua com a Maria no colo. Eu fiz a entrevista inteira sem roupa", completou.

Apesar do comportamento atual, a relação de Deborah Secco com a nudez nem sempre foi assim. Segundo a artista, ela aprendeu que nudez "é errado, que é feio e eu fui desmistificando isso em mim". "Hoje a nudez para mim foi desmistificada, eu entendo que é só um corpo, todo mundo tem igual", explicou.