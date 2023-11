Durante o 'Angélica: 50 & Tanto', Ewbank relata momento conturbado: 'Traição'

Em uma sincera conversa no programa 'Angélica: 50 & Tanto', disponível no Globoplay, Giovanna Ewbank compartilhou abertamente um capítulo desafiador de sua jornada, rememorando a difícil fase de sua vida marcada pela separação de Bruno Gagliasso, ocorrida em meados de 2012 devido a uma traição revelada.

Durante a entrevista, a apresentadora detalhou sua experiência ao lidar com a exposição pública do ocorrido e abordou a complexa decisão de reconstruir o relacionamento após esse período turbulento.

"Eu tinha feito três anos de casamento. Nós éramos muito novos. Casei com 22, ele com 26, e aí teve aquela coisa que todo mundo soube, da traição e tal, e a gente tendo que entender o que queria sem ter que pensar no que os outros estavam pensando ou o que iam dizer se a gente voltasse ou não", iniciou.

"Nós éramos muito jovens, mas fomos muito sábios em seguirmos o nosso coração e entender que a gente de fato queria ter aquela parceria que tínhamos", completou a atriz, modelo e influenciadora.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se conheceram em 2009, durante uma festa à fantasia. Na ocasião, Bruno estava vestido de gangster, enquanto Giovanna optou por um traje de hippie. O encontro foi marcado pela naturalidade e simpatia, despertando imediatamente o encanto do ator pela apresentadora. A conexão entre os dois foi instantânea, consolidando o início de uma história de amor que se desenvolveria ao longo dos anos.

O casal compartilhou detalhes desse primeiro encontro em diferentes momentos, ressaltando a atmosfera descontraída da festa que proporcionou o primeiro contato. A relação evoluiu, e eles se tornaram um dos casais mais queridos e duradouros do cenário artístico brasileiro, construindo uma família e enfrentando juntos os desafios da vida.