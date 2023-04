Eduardo Costa confessa que se arrepende de ter falado de política e apoiado Bolsonaro

Recentemente, Eduardo Costa foi o convidado do Podcast de André Piunti. O cantor confessou que gostava de se envolver em polêmicas como estratégia de marketing.



“Você ouvia falar de polêmica o tempo todo. Eu sempre gostei de estar na boca do povo, independentemente do tipo de assunto. Falem bem, falem mal, falem de mim. Tinha coisa que eu arrumava um jeito de polemizar para virar assunto”, disse ele.

Porém, o cantor revelou que se arrepende de ter falado tanto de política. “As pessoas tiveram antipatia por mim. Se eu pudesse voltar, jamais falaria disso. Eu acho que fui um pouco babaca, sabia? Que babaquice me envolver nisso. Não me arrependo de nada, mas da política eu me arrependo. Eu queria uma mudança, que para os outros não era. Depois você descobre que é tudo a mesma coisa. Eu faltei com respeito com as pessoas, querer que as pessoas tenham a mesma visão de um político e um partido”, disse.