Educador Físico fatura R$ 25 mil com trabalho na Privacy

Norival Junior, 25 anos, natural de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, é um dos destaques da plataforma Privacy. Formado em educação física licenciatura, Norival já era modelo fotográfico antes de se tornar criador de conteúdo. Sua jornada como criador de conteúdo começou quando um amigo o apresentou à plataforma Privacy. "No começo foi até esse meu amigo que mexia pra mim, assim peguei gosto pela coisa e sou um ótimo criador de conteúdos hoje em dia!", conta Norival.

Norival já era modelo fotográfico, mas não teve muito lucro nessa área. Depois de se tornar um criador de conteúdos na Privacy, começou a ver um dinheiro extra que o ajudou e continua ajudando. "Fui atraído pela honestidade e carisma da plataforma; Tanto que é a única que uso e indico!", afirma Norival.

Com a Privacy, Norival aprendeu muito e é considerado o rei do Privacy. "Aprendi muito com a plataforma, sou considerado o rei do Privacy, gratidão, por ser verificado nessa plataforma!", comenta. A plataforma expandiu seu network e o conectou com pessoas que conheceu através da Privacy.

Norival descreve seu estilo de conteúdo como sensual, atraente e até mesmo humorístico. Ele interage diretamente com os assinantes, pedindo feedback para entregar um conteúdo de qualidade. Seu público-alvo são pessoas que apreciam a sensualidade de um homem simples, mas que tem muito a entregar, atingindo desde mulheres a gays e casais.

Ele investe mais em ensaios fotográficos, misturados com conteúdos produzidos por ele mesmo. "Pra mim chega ser um processo muito legal, tenho que ser criativo, e com um todo saber entregar ótimos conteúdos", explica.

Norival já conquistou muito com a Privacy, como presentear sua mãe com uma moto e viajar em busca de network. Ele já teve uma média mensal de R$ 1,5 mil por mês e desde o início já faturou em média R$ 25 mil. "Significa muito pra mim, uma grande abertura para portas de sonhos", diz Norival sobre a Privacy.

Ele se define como estando no melhor momento de sua carreira e busca ser melhor a cada dia. Sua maior motivação são seus pais, pois quer trazer o conforto que eles necessitam. Quando não está trabalhando, Norival gosta de treinar, buscar conhecimento e sabedoria.