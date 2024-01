Elaine Alves: Uma Jornada de Amor e Esperança contra o Neuroblastoma

A atriz e empresária Elaine Alves viu sua vida desmoronar ao receber o diagnóstico de Neuroblastoma 4 para sua filha Sabrina Victoria, de apenas 15 anos. As dores lombares iniciais revelaram uma batalha contra uma neoplasia maligna derivada do sistema nervoso simpático, algo raro em adolescentes. A médica notícia de metástase e a estimativa de menos de 30% de chances de sobrevivência abalaram as estruturas de Elaine, que decidiu vender tudo para garantir o tratamento e estar ao lado de sua filha.

"Eu só queria colocá-la no colo e parar o mundo. Não tinha condições emocionais e muito menos financeiras para manter, eu estava começando", relata Elaine.

Após vender seu consultório em ascensão, ela foi confrontada com a possibilidade de um medicamento crucial, o Qarziba, que poderia custar R$3 Milhões e 200 Mil, dependendo do peso e idade de Sabrina. "Assustador! A vida não deveria ter um preço!", exclama.

A luta de Elaine e sua filha ganhou visibilidade quando o Dr. Vicente Odone, especialista, deu uma entrevista ao Fantástico na Rede Globo, destacando a importância do medicamento e as barreiras enfrentadas por famílias para obtê-lo. Taiane Motta, Beatriz Matos e Laira Inácio, do Instituto AnaJu, compartilharam suas experiências na batalha contra o neuroblastoma.

"Inicialmente estávamos em um hospital que não tinha o medicamento necessário por não fazer parte do protocolo. É muito triste saber que diversas famílias sequer têm o direito de tratar seus filhos", lamenta Elaine. Hoje, a boa resposta ao tratamento coloca Sabrina em um hospital referência, mas a angústia persiste. A atriz prepara-se para o transplante autólogo e, ciente dos desafios financeiros, optou por uma vaquinha.

"Tempo não é dinheiro, tempo é vida", ressalta Elaine. Se conseguirem o medicamento, todo o dinheiro arrecadado será doado ao Instituto AnaJu, que ofereceu suporte em meio à dor. Quando eu não sabia oque fazer a Taiane Motta com sua experiência me mostrou o caminho. A Laira Inácio não apenas nos abraçou como também me convidou a fazer parte do Instituto. "Quero lutar para que nenhuma mãe no mundo passe pela angústia de não ter o básico para tratar seus filhos", afirma.

A fé de Elaine é notável. "Deus sabe de todas as coisas e eu confio nele. Minha filha teve o diagnóstico aos 15, fez 16 anos no dia 30/12/24. E o meu milagre! Oro para que Deus permita que eu permaneça com ela, meu milagre".

Acompanhe essa emocionante jornada no Instagram @seja_necessaria e seja parte dessa luta por amor e esperança.