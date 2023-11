Eliana completa 51 anos e faz linda reflexão sobre a vida: 'Aproveitar esses momentos'

Nesta quarta-feira (22), Eliana completou seus 51 anos e compartilhou no Instagram um lindo texto refletindo sobre as mudanças que teve em sua vida com o amadurecimento.

"Já parou pra pensar que a vida adulta é tão cheia de responsabilidades que esquecemos de quem fomos um dia quando criança? Você ainda se lembra em como era quando criança, e o que restou dela na vida adulta?", iniciou a apresentadora.

Logo em seguida, Eliana afirmou que a partir de agora pretende despertar sua 'criança interna'. "Este ano, além do habitual desejo de saúde, prometo despertar a minha criança interna e deixar fluir em mim a leveza no dia a dia, o sorriso mais fácil, deixar a autocrítica de lado e brincar mais, me permitir. Sempre fui meio mãe de todos, curiosamente hoje, na maturidade, desejo ser filha. Sensação boa essa de se viver. Vou acolher a minha criança interna. Sentar mais no chão com meus filhos, rolar na grama, correr, gargalhar por qualquer bobagem", disse ela.

"O tempo tá voando, e eu quero aproveitar esses momentos minuciosamente. Seguirei cuidando de todos ao meu redor, sei que essa é minha missão e meu jeito de dizer 'te amo', mas vou cuidar um cadinho mais de mim também. Parabéns Elianinha, vc é uma criança inteligente, gente fina e merece tudo de bom desta vida.", completou. Confira o texto completo abaixo: