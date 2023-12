Eliezer impressiona web ao mostrar antes e depois de lipo: 'Vão dizer que foi lipo!'

O ex-BBB Eliezer, de 33 anos, exibiu, na manhã dessa terça-feira (26), cada uma de suas mudanças corporais. O vídeo compartilhado começa em junho deste ano, antes do influenciador realizar a ginecomastia com lipoaspiração. No fim do vídeo, o pai de Lua Di Felice exibe o shape, resultado não somente das cirurgias, como também de uma mudança no estilo de vida.