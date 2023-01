Em autobiografia, príncipe Harry revela que já teve o pênis congelado

Aconteceu na terça-feira, 10 de janeiro, o lançamento oficial de “Spare”, a autobiografia escrita por Príncipe Harry, em que ele faz revelações bombásticas sobre sua vida na realeza. O monarca não economizou em nada e relembrou momentos tensos de sua vida na Família Real, como por exemplo, a vez que teve o pênis congelado durante uma expedição de 305 km no Polo Norte, época em que serviu o Exército.

Aconteceu na terça-feira, 10 de janeiro, o lançamento oficial de “Spare”, a autobiografia escrita por Príncipe Harry, em que ele faz revelações bombásticas sobre sua vida na realeza. O monarca não economizou em nada e relembrou momentos tensos de sua vida na Família Real, como por exemplo, a vez que teve o pênis congelado durante uma expedição de 305 km no Polo Norte, época em que serviu o Exército.

Príncipe Harry em entrevista com a iTV 1 / Reprodução / YouTube Príncipe Harry em entrevista com a iTV 1 / Reprodução / YouTube



No livro, o duque de Sussex contou que o órgão ficou ferido e teve queimaduras por conta do frio extremo. Ele diz que o incidente, inclusive, se deu às vésperas do casamento de William e Kate, em 2011.

Outra história íntima contada por ele é a respeito da perda da virgindade. Harry diz que tinha 17 anos quando teve sua primeira relação. A mesma teria acontecido em um pub bastante movimentado. O príncipe classificou o acontecimento como algo uma de seus maiores erros, por conta das chances de ter sido flagrado com “uma mulher mais velha”, que gostava de cavalo machões e que me tratava como um jovem garanhão”.

Autobiografia foi lançada em 10 de janeiro de 2023. Grosby Group

Harry também expôs um momento tenso que viveu com o irmão Príncipe William. De acordo com o trecho divulgado pelo jornal The Guardian, a briga aconteceu em 2019 durante uma discussão sobre Meghan Markle, atual esposa de Harry.



Segundo a publicação, o herdeiro do trono britânico disparou uma série de críticas à atriz e a chamou de “rude, difícil e abrasiva”, o que enfureceu Harry. A discussão ficou ainda mais acalorada o que fez os irmãos gritarem um com o outro.

No livro, Harry afirma que foi até a cozinha espairecer a cabeça e pegar um copo de água. O monarca afirmou que era impossível conversar com o irmão nesse estado. Mas William o seguiu até o cômodo e tudo ficou ainda pior.

Príncipe William e Príncipe Harry – Foto: Grosby Group

“Ele derrubou a água, me chamou de outro nome e então veio até mim. Tudo aconteceu tão rápido. Muito rápido. Ele me agarrou pelo colarinho, rasgou minha gola e me jogou no chão. Caí na tigela do cachorro, que rachou sob minhas costas, os pedaços me cortando. Fiquei ali por um momento, atordoado, depois me levantei e disse a ele para sair”, narrou Harry.



O caçula se recusou a revidar a agressão e depois de alguns momentos William retornou parecendo arrependido e pediu segredo sobre a situação. “Você não precisa contar à Meg sobre isso”. Harry tentou atender ao pedido do irmão, mas a esposa notou arranhões e hematomas em suas costas, o que o fez contar tudo para ela. “Ela estava terrivelmente triste”, disse.