Em formato de  minicontos, Samuel Medeiros lança livro que mistura humor e crítica social

Para além da figura de advogado, há também o escritor que molda a persona do sul-mato-grossense Samuel de Medeiros que há mais de duas décadas tem construído sua trajetória literária e que já coleciona seis livros publicados. Toda essa imersão no universo das palavras trouxe, recentemente, um novo feito: a divulgação da sua mais nova obra, “O Certo e o Incerto". Incerto". O lançamento será feito na próxima sexta-feira (16), às 19h, na sala de Música, do Sesc Cultura,no centro de Campo Grande. A entrada é gratuita.

Com 132 páginas, o livro reúne minicontos produzidos por ele que traz temas da vida cotidiana regada com muito humor e crítica social, por meio de uma escrita envolvente e criativa.

“A obra é o resultado de uma série de minicontos que eu vou escrevendo sem tempo determinado. Em 2012, escrevi um livro similar sob o título ‘Minicontos de A a Z’ e continuei com esse trabalho de continuar escrevendo e guardando”, revela o autor que vê certa similaridade entre os dois livros. “Tem uma certa continuidade porque eu guardo elementos de humor e, por vezes, com certo ponto de vista irônico e engraçado sobre fatos corriqueiros da vida, deixando a inspiração falar em poucas palavras, talvez muito”.

“Engraçado que, às vezes, não penso muito sobre o que vou escrever, é no momento em que os dedos tocam os teclados é que as ideias fluem. Costumo escrever uma palavra e a partir daí desenvolvo a história, não me preocupo muito com o desfecho, pois acredito que a fonte de criação surge no momento em que eu peço por ela, não antevejo, mas, acontece”.

Em contraponto, o que tem fluído bem é a preparação do lançamento de “O Certo e o Incerto”. Inclusive, aos aficionados por literatura será promovido um bate papo com o autor no dia do lançamento, além da performance ao piano da artista Lenilde Ramos que promete emocionar o público.

“Lenilde é uma artista talentosíssima e uma amiga querida. Dividimos o amor pela literatura, ela tem, também, excelentes obras e, por tantas afinidades, nada mais justo do que dividir o espaço com ela, que é uma mulher de muitos talentos, seja na literatura ou na música”, diz Samuel.

A publicação de “O Certo e o Incerto” é fruto do I Prêmio Ipê de Literatura, promovido pela Sectur - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, em 2021. O lançamento conta ainda com a parceria da Fecomércio MS e do Sesc Cultura.

Samuel explica que a publicação da nova obra é mais uma conquista em sua trajetória literária. Ele que desde menino sempre foi apaixonado por livros, mas, que só se dedicou ao ofício da escrita enquanto arte a partir da vida adulta.

“Comecei tarde na literatura, em 2002, depois dos 50 e não sei porque não publiquei antes, talvez, por excesso de autocrítica”, lembra o escritor que desde então não parou mais de produzir. “Depois do primeiro livro, tive um retorno positivo de pessoas do meio literário que aprecio muito a opinião e, sobretudo, os trabalhos e creio que foi uma grande motivação para seguir este caminho”, conclui o artista que, em 2015, entrou para Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

Além do novo livro “O Certo e o Incerto”, Samuel Medeiros é autor de outras seis obras. Seu romance de destaque é “Senhorinha Barbosa Lopes, uma história da resistência feminina na Guerra do Paraguai”, que está em sua 3ª edição. Também publicou dois romances, são eles “Memórias de Jardim”, e “Cartas de Além-Mar” e ainda “Contos Quase Causos’, “Contos a Gotas” e o livro de crônicas “Informações (i)Relevantes”.

Samuel também faz parte do Instituto Histórico e Geográfico de MS e da União Brasileira de Escritores de MS.

Serviço: Lançamento do livro “O Certo e o Incerto” na sexta-feira (16), às 19h30, na sala de Música, do Sesc Cultura, Avenida Afonso Pena n.º 2270 - centro de Campo Grande. A entrada é gratuita e o livro será vendido a R$ 40,00.