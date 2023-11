Em primeira entrevista na tv, Ana HIckmann diz que pediu divórcio: 'Lei Maria da Penha'

A apresentadora Ana Hickmann, revelou durante entrevista consedida à Carolina Ferraz, no Domingo Espetacular, que pediu divórcio em caráter litigioso e segundo a Lei Maria da Penha. A solicitação foi feita na última quarta-feira, em Itu (SP)!

Muita gente achou que eu estava quieta asim, porque eu ia voltar a trás, não, dei entrada pela lei Maria da Penha. A lei está ai para nos proteger, ela foi cirada por conta de uma mulher que foi vítima disso e tantas outras que foram vítimas, iniciou Ana.

Eu cansei. Eu dou nocicias sobre isso todos os dias no Hoje em Dia. A lei é cada vez mais forte, ela me protegeu, sim declarou. O pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha, segundo a apresentadora, é muito mais rápido e fica claro que o relacionamento não pode existir. "E a gente tem que saber usar, é pra todos", Disse ela. Confira no vídeo abaixo: