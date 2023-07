Em videoclipe, cantora cobra 'união e empatia' criticando a polarização

A artista campo-grandense Leca Harper lança na próxima 6ª feira (28.jul.23), a primeira edição do videoclipe "Sem Lados". Ela diz que a produção visa percorrer caminhos de uma jornada reflexiva e emocional.

Dona de uma um timbre vigoroso e envolvente, e ao mesmo tempo sedutor, Leca mistura poesia e tato, lúdico e real, mas nunca prático, criação, improviso, adoção e experiências sob nobres influências. "O que canto e quando eu canto é para estimular profundas reflexões sobre a essência humana, chamar a atenção para a necessidade de união e de empatia, em meio à polarização exagerada que vivenciamos", explica.

Com acordes envolventes e melodias cativantes, a música transmite uma mensagem poderosa: todos nós temos o potencial de construir um futuro mais harmonioso e amoroso. "Somos todos únicos, mas podemos viver em harmonia, respeitando nossas divergências e compartilhando compaixão", afirma Leca Harper.

EVOLUÇÃO

"Sem Lados" é uma evolução marcante na carreira de Leca Harper. A canção combina letras envolventes e arranjos inovadores. Cria uma experiência musical envolvente e emocionante para todos que a escutam. O single conta com arranjos do maestro Rodrigo Faleiros e colaboração da compositora Karina Marques. O lançamento é realizado pelo prestigiado selo musical sul-mato-grossense Akasha Records.

É uma produção independente que contou com o apoio e captura de imagens de Alexandre Artioli, da 4x4 Marketing Digital. No clipe, Leca mostra sua versatilidade também como artista visual, embarcando em um novo desafio com uma presença ainda mais marcante nos canais de streaming de vídeo.

"Sem Lados" é um testemunho do contínuo talento da artista em cativar seu público. Com mensagem relevante, atada ao cotidiano e um som marcante, a canção promete tocar os corações dos fãs e conquistar novos admiradores.

O videoclipe de "Sem Lados" será lançado oficialmente no dia 28 de julho, sexta-feira, e estará disponível no canal de YouTube da artista (@lecaharper). Será uma oportunidade imperdível para todos os fãs e entusiastas da música sul-mato-grossense se conectarem com a inspiradora mensagem de Leca Harper.



SERVIÇO

Redes sociais:

Instagram: @lecacharper

Facebook: /alecsandra.harper/

YouTube: @lecaharper