Empresário entrega último momento com Marília Mendonça antes da morte: "Precisava falar"

Não há como negar que uma das mortes que mais chocou o Brasil, foi a da cantora Marília Mendonça. Para quem não lembra, a famosa sertaneja foi vítima de um trágico acidente de avião, no auge da sua carreira, no dia 5 de novembro de 2021. Marília viajava de Goiânia rumo a Caratinga, interior de Minas Gerais, onde faria um show. A morte causou comoção em todo o Brasil.



Mesmo passado mais de um ano desse fatídico dia, a cantora continua sendo lembrada quase que diariamente por todos os fãs, familiares e admiradores que acompanhavam o seu trabalho, e continuam ouvindo suas músicas nas plataformas digitais. Inclusive, o empresário da famosa, em recente entrevista ao PodCast Prosa Sertaneja, entregou o seu último momento com ela antes da morte.

Estamos falando de Filipe Risse, que durante o bate-papo no YouTube, deu todos os detalhes sobre esse momento tão triste: “Como você soube?”, foi questionado. “Eu tava na estrada”, disse ele, que começou a entregar último momento com a cantora.



“Ela estava no escritório, e quando a gente tava indo embora, a gente se encontrou na porta, eu tava com o Wander, e a gente se esbarrou e ela falou: “Ow vocês estão aqui, Wander, precisava falar com você. Ai a gente foi lá, conversou, ela conheceu tudo, falou com todo mundo, e foi embora”. “Aí mais tarde eu encontrei com ela na academia, aí conversamos, brincamos, passei boa parte da manhã com ela, no dia do acidente”, disse o empresário de Marília Mendonça, relatando a última vez que encontrou com ela pessoalmente antes de sua morte.

Ainda na ocasião, ele falou sobre como recebeu a notícia da morte, um pouco mais tarde, no mesmo dia: “Eu tava na estrada, o meu irmão meu ligou, e falou ‘Filipe, você tá sabendo que o aviso da Marília caiu?’”, disse ele, que sem acreditar, resolveu ligar para a cantora, no entanto, não obteve resposta da ligação.