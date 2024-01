Evelyn Bastos investe pesado em treino para carnaval 2024: 'Chegar em forma'

O sambódromo do Rio está completando 40 anos em 2024, e entre as atrações mais aguardadas em todos os carnavais estão as rainhas de bateria que passam pela Marquês de Sapucaí. É verdade que muitas vezes esse posto é ocupado por celebridades, mas em algumas escolas, a grande celebridade a bailar com os ritmistas vem da comunidade, como é o caso de Evelyn Bastos, que ocupa com muito merecimento a função na Estação Primeira de Mangueira há 10 anos.