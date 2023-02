Ex-BBBs caem na folia e declaram Amanda e Sapato como favoritos

Os ex-participantes de três edições do “Big Brother Brasil” se reuniram para curti a folia do Carnaval em um Camarote de Salvador, sendo eles: Barbara Heck, Laís Caldas e Gustavo Marsengo, da edição 22, Ivy Moraes, do 20 e Caio Afiune do 21. Todos eles tiveram opiniões sobre o reality show e comentaram tudo que acham, além de declarar que sentem Sapato e Amanda como os favoritos no momento.

Barbara Heck comentou que está acompanhando e se atualizando sobre o programa diariamente e fica por dentro dos detalhes, analisando comportamentos. Para a loira, Aline Wirley é um dos destaques por conta de seus posicionamentos:



“Chego das festas e já vejo o que está rolando para ficar por dentro dos fatos, analisar os comportamentos, até então não tenho um grande favorito. Gosto de como a Aline se posiciona, gosto da vibe do Cara de Sapato e da Amanda, que dá aquela esperança para o público que pode rolar algo, porque é um jogo e o público quer ver um romance e as coisas acontecerem, tem personagens na casa que ainda pode render muito”.

Caio declarou que tem um top 3 formado, e concordou com o favoritismo de Amanda e Sapato, completando com Gustavo:

“Tem muita gente ali que eu gosto, o Gustavo que representa um pouco na nossa cultura (refere-se ao agro), mas adoro a forma cordial e carinhosa que o Sapato trata a Amanda. Este é o meu top 3”.