Ex galã da Globo faz homenagem à atores que se tornaram empreendedores: 'Digna'

Após o ator Daniel Erthal, que fez parte do elenco de "Malhação", viralizar nas redes ao ser flagrado vendendo cerveja na praia, outro ex-galã da novela apareceu com um emprego inusitado. Daniel Dalcin, que foi o protagonista da trama em 2009, decidiu investir no ramo do empreendedorismo e abriu um restaurante de frango assado, com entregas rápidas.

Após a repercussão do caso de seu colega, Erthal usou suas redes para desabafar sobre ser ator e ter um negócio próprio: "Uma homenagem muito especial para todos os atores do Brasil que já passaram pelo cinema, pela televisão, pelo teatro e que depois decidiram abrir seus empreendimentos e trabalhar com outras funções", iniciou ele.

"É uma coisa extremamente digna e necessária no Brasil. A gente não pode só trabalhar com uma coisa só hoje em dia. Afinal de contas, está apertado para todo mundo. É mérito e digno trabalhar com outras coisas", continuou ele.

