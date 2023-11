Explorando o Refúgio à Beira-Mar: Uma Jornada Pelo Nobile Suítes Tambaú em João Pessoa

No coração de João Pessoa, na deslumbrante costa da Paraíba, repousa o Hotel Nobile Suítes Tambaú, um oásis à beira-mar próximo ao centro comercial e de eventos. Com 80 aconchegantes quartos divididos nas categorias Superior, Luxo, Premium e Master, o hotel se destaca não apenas pela localização privilegiada, mas também pelos serviços que oferece.

Desde atender às demandas corporativas até proporcionar momentos de lazer, o Nobile Suítes Tambaú cativa seus hóspedes oferecendo Wi-Fi gratuito e um café da manhã que é um verdadeiro mimo para quem se hospeda. A proximidade de 18 Km do Aeroporto e 8 Km do Centro da Cidade faz com que seja uma escolha conveniente para viajantes.

A experiência gastronômica no hotel é uma celebração regional, com o restaurante Chapéu de Couro assinando o café da manhã, almoço e jantar, além de um serviço de quarto impecável.

''O Nobile Suites tambaú vem crescendo positivamente em ocupação e faturamento nos últimos 6 meses, estamos com uma nova demanda na cidade que requer empenho e trabalho coletivo com a nossa equipe para melhorar ainda mais os nossos serviços, mensalmente é feito retrofit nos quartos, cobertura e área de lazer. A unidade vem recebendo hospedes do brasil e exterior, além do público regional que atinge o número de 20% a 30% da nossa ocupação nos fins de semana, grande ponto positivo. Estamos bem otimistas para 2024, se for nesse ritmo a estimativa é de bater novos recordes de faturamento, até porque João Pessoa vem sendo destaque como uma das capitais do nordeste mais procuradas pelos viajantes, segundo as pesquisas'', descreveu Felipe Soares, gerente comercial do Hotel.

Os encantos do Nobile Suítes Tambaú se estendem além dos quartos, com uma variedade de opções de lazer, incluindo piscina, academia bem equipada, espaço Solarium na cobertura, área de jogos e estacionamento interno. Para eventos, o hotel oferece um espaço completo com capacidade para 80 pessoas em auditório.

Desfrute do conforto, da qualidade e da hospitalidade brasileira, pois o Nobile Suítes Tambaú, parte da renomada Rede Nobile, se empenha em fazer com que cada hóspede se sinta em casa. Esta é mais que uma estadia; é uma experiência única à beira-mar, onde a tranquilidade encontra a sofisticação.

site oficial do hotel:

https://www.nobilehoteis.com.br/norte-e-nordeste/paraiba/joao-pessoa/nobile-suites-tambau/

Instagram:

https://instagram.com/nobilesuitestambau