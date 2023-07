Ezra Miller, o Flash, fala sobre acusação de assédio contra criança de 12 anos

Ezra Miller falou pela primeira vez sobre as acusações de assédio contra uma criança de apenas 12 anos de idade. Isso aconteceu depois da revogação de uma ordem temporária de restrição que recebeu sob este processo.

“Estou confiante com o resultado de hoje e muito grato neste momento a todos que estiveram ao meu lado e procuraram garantir que esse uso indevido do sistema de ordem de proteção fosse interrompido. Ordens protetivas são feitas para promover segurança para os indivíduos, famílias, e crianças que estão em perigo”, começou ele.



Relembre as diversas polêmicas com Ezra Miller

“Elas não foram feitas para serem usadas como armas por aqueles que buscam por atenção ou um espaço na fama ou certo tipo de vingança pessoal quando existem pessoas que verdadeiramente precisam desses serviços”, acrescentou.

Ezra Miller ainda completou dizendo que foi alvo de uma injustiça e que vem fazendo o máximo para preservar o bem-estar dele.

“Venho sendo alvo injustamente por um indivíduo cujos fatos mostram sua história com ações manipuladoras e destrutivas. Eu quero que todo mundo saiba que eu continuo fazendo o meu melhor para preservar o meu bem estar e para reverter to os danos colaterais que essa provação trouxe para mim e para os próximos de mim”.



O desabafo veio após o Tribunal Distrital de Greenfield, em Massachusetts, suspender a ordem temporária de assédio apresentada por Shannon Guin em junho de 2022 para seu filho, já que não houve nenhuma acusação criminal foi feita contra o ator.

Marissa Elkins, advogada do ator, comemorou a decisão e relembrou que as acusações falsas vieram em um momento em que Ezra lutava para preservar sua saúde mental.

“Frustrantemente para Ezra, Guin apresentou suas falsas alegações em um momento em que Ezra estava lutando com problemas significativos de saúde mental e foi incapaz de comparecer ao tribunal para se defender das alegações espúrias feitas por esse indivíduo. Se Ezra tivesse comparecido ao tribunal no ano passado e compartilhado a verdade sobre suas interações muito limitadas com a Sra. Guin, acredito que a ordem original nunca teria sido emitida”, afirmou.



A advogada ainda afirmou que Ezra nunca esteve sozinho com a criança, sempre com outros adultos presentes e encontros bem rápidos.

OUTRA ACUSAÇÃO

A ação em Massachusetts ocorreu apenas uma semana depois que os pais de Tokata Iron Eyes entrarem com um pedido parecido em Dakota do Norte. Neste processo, os documentos afirmavam que Ezra Miller usou “violência, intimidação, ameaça de violência, medo, paranoia, delírios e drogas para dominar (a criança)”.



Vale lembrar que Tokata, hoje com 19 anos, já até foi ao Instagram se manifestar contra as manifestações dos pais.

“Sou adulto e mereço sentir autoridade em meu próprio corpo. Não é da conta de ninguém, minhas escolhas são minhas e, quanto à natureza da intervenção policial no meu ‘caso’, é desnecessário e é uma perda de tempo e recursos”, disse, antes do processo ser retirado no Tribunal Tribal Sioux de Standing Rock.