'Fama que você tanto queria', rebate Neymar após suposta traição

Após boatos de traição na véspera do dia dos namorados, Neymar voltou a alimentar as polêmicas com Fernanda Campos. Neste domingo (18), a influenciadora revelou que o jogador tentou ir atrás dela depois da polêmica e enviou mensagens revoltado.



Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Neymar tentou entrar em contato de diversas formas com a blogueira, que revelou as mensagens trocadas entre os dois no dia 11 de junho.

“Ele ligou várias vezes e eu não atendi. Falei ‘aconteceu porque aconteceu’. Aí, ele fez um dramão e falou ‘parabéns, você ganhou a fama que você tanto queria’. Depois, ele não falou mais nada”, revelou Fernanda.

A gravidade das alegações levou a uma onda de preocupação entre os fãs de Bruna Biancardi, que está grávida de quatro meses de Neymar. Os dois ainda não se pronunciaram sobre as acusações.

SUPOSTA TRAIÇÃO

Segundo a mesma coluna, Fernanda Campos afirmou que ficou com Neymar na véspera do Dia dos Namorados, em um apartamento em São Paulo. Os dois teriam começado a conversar pelo Instagram, após flertes durante a Copa do Mundo.

Na época, Neymar teria dito que seu relacionamento com Bruna Biancardi estava oscilando. O casal estava separado quando a primeira troca de mensagens aconteceu. No entanto, Bruna e Neymar anunciaram a gravidez em janeiro, mês em que o jogador fez uma chamada de vídeo com Fernanda. Neste mês de junho, os dois teriam combinado de se encontrar.

Ao ser questionada sobre o namoro de “Brumar”, a influenciadora se defendeu dizendo que não acompanhava as notícias e só descobriu quando o craque postou uma foto no dia dos namorados. Ela ainda ressaltou que só esteve uma vez com Neymar e não pretende encontrá-lo mais uma vez, de acordo com a jornalista.