Famosos acompanham apuração do Carnaval 2023 no Rio

O grande dia chegou! Na tarde desta quarta-feira, 22 de fevereiro, personalidades se reuniram na Praça da Apoteose, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, para acompanharem a apuração das notas dos desfiles do Carnaval 2023. Sabrina Sato, Lexa, Erika Januza, Viviane Araújo, Enzo Celulari, foram algumas das famosas que estiveram por lá.

Ao lado do maridão, Guilherme Militão, Viviane Araújo aproveitou até para dar uns beijinhos no companheiro para dar sorte para o Salgueiro. Viviane ainda postou foto do filho Joaquim, de cinco meses, usando uma roupinha especial. Confira:



Pelas redes sociais, Erika Januza chegou a escrever: “Vamos assistir à apuração. Um dia importante. O coração está na mão, acordei pensando nisso! A Viradouro fez um desfile lindo. É a primeira vez que vou assistir a apuração [pessoalmente]. Depois partiu quadra!”