Faturando milhões, Naiara Azevedo diz que recebia mesada: 'Não tinha acesso à nada'

Não tá fácil pra ninguém! Na noite deste domingo (30), o programa "Fantástico" exibiu uma entrevista reveladora sobre a violência patrimonial, física e psicológica que Naiara Azevedo alega ter sofrido de seu ex-marido, o empresário Rafael Cabral.

Na entrevista, a cantora afirmou que, mesmo no auge de sua carreira nos primeiros anos, ela recebia uma "mesada" de apenas mil reais do, até então, marido. A sertaneja ainda afirma que já chegou a faturar R$7 milhões por mês, mas que nunca chegou a ver a cor desse dinheiro, já que ele quem cuidava das finanças de sua carreira.

"Nos dois primeiros anos da minha carreira, 2016 e 2017, que foram meus maiores faturamentos, R$ 4 milhões, R$ 5 milhões, R$ 7 milhões por mês, sabe quanto eu pegava? R$ 1 mil por mês! E quando eu falava: 'Preciso de um cartão, preciso de dinheiro', sabe o que era falado pra mim? 'Mas você quer dinheiro pra quê? Você tem tudo'"", contou Naiara.

A artista afirmou que o ex-marido alegava que, com as despesas pagas, Naiara não precisaria de dinheiro: "[Rafael dizia:] 'As roupas que você usa o projeto paga, sua casa estão pagando, seu carro estamos pagando, sua despensa está cheia. R$ 1 mil não dá pra você viver?'. Eu não tenho acesso a nada, nunca tive acesso a nada".