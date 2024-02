Fernanda Keulla exibe resultado após procedimento no bumbum: 'Mostrar'

"Essa época do ano, todo mundo quer o quê? Procedimento estético. Estou aqui, aproveitando que estou de biquíni, para fazer do meu bumbum. Vocês sempre me perguntam o que eu fiz no bumbum", disse Fernanda nos Stories do Instagram. "Eu realizei um procedimento [no qual] eu coloquei o bioestimulador de colágeno".

O produto que a ex-BBB utilizou tem como principal função tratar a flacidez. "Era minha principal queixa", contou. Além disso, trata a celulite e a pele de um modo geral. "Os principais efeitos eles surgem depois de 30 dias e como já tem 30 dias que eu fiz o procedimento, eu vim aqui mostrar para vocês. Quero mostrar uma foto do antes e depois vou mostrar como está agora", falou.