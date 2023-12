Fernanda Lima revela motivo de ter se mudado do Brasil: 'Muitas questões'

Em entrevista à emissora portuguesa TVI, a atriz Fernanda Lima abriu o coração sobre o motivo de ter saído do Brasil com seu marido, o modelo Rodrigo Hilbert, e seus três filhos. Vale ressaltar que a família se mudou para Portugal no ano de 2022.

"É muito gostoso viver aqui. A gente está vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade, muitas questões. A gente vive sem medo", disse ela. "Aqui, meus filhos têm segurança".

Ainda de acordo com a modelo, os brasileiros têm fascínio pela vida dos famosos e optou por preservar a privacidade dos herdeiros.