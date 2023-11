Fernanda Paes Leme conta detalhes de como foi engravidar: 'No mês seguinte'

Na última sexta-feira (17), Fernanda Paes Leme deu início a uma série inédita de vídeos em sua conta oficial no Instagram, compartilhando detalhes sobre sua gravidez. A apresentadora, aos 40 anos, está esperando seu primeiro filho com Victor Sampaio, e revelou os detalhes de como descobriu a gestação.

"No fim de 2021, eu tive uma gravidez interrompida. Nem estava tentando Tirei o DIU porque estava me dando um fluxo muito intenso, e no mês seguinte estava grávida. Foi rápido e durou pouco. Eu perdi o chão", iniciou a apresentadora do 'Quem Pode, Pod'.