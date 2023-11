FG BIG WHEEL: TRÊS ANOS DE ENCANTO E EXCLUSIVIDADE NO PONTAL NORTE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Desde sua inauguração em 10 de dezembro de 2020, a FG Big Wheel transformou o cenário do Pontal Norte, tornando-se o local mais fotografado da cidade. Como jornalista que teve o privilégio de visitar esse ícone, afirmo que a roda gigante trouxe um novo olhar à região, refletindo na valorização imobiliária local.

O impacto positivo se estende ao movimento comercial, beneficiando a qualidade dos negócios locais. Moradores e turistas agora contam com um atrativo excepcional para desfrutar, consolidando a FG Big Wheel como ponto de comemoração e visita obrigatória no litoral catarinense.

A roda gigante chegou em 2020, marcando a retomada do turismo em um ano desafiador, contribuindo para projetar Balneário Camboriú nacionalmente como um destino seguro.

Diante do mar e da Mata Atlântica, com um dos mais belos horizontes do Brasil como pano de fundo, a FG Big Wheel oferece um passeio inigualável. Com 36 cabines climatizadas, 65 metros de diâmetro e 82 metros de altura, a roda gigante proporciona um giro de aproximadamente 20 minutos, tanto de dia quanto à noite, permitindo apreciar um espetacular pôr do sol.

Ações sociais também marcam a missão da FG Big Wheel, aproximando-se da comunidade e promovendo qualidade de vida. O complexo é acessível a cadeirantes e pessoas com necessidades especiais, sendo também Pet Friendly, com um ingresso simbólico para pets revertido à ONG Viva Bicho desde novembro de 2021.

Em 2021 e 2022, a FG Big Wheel celebrou o ano novo com o maior relógio de contagem regressiva do Brasil, atraindo multidões à orla de Balneário Camboriú. Para 2024, a promessa é uma contagem regressiva ainda mais espetacular e uma superfesta à beira-mar.

Site: www.fgbigwheel.com.br